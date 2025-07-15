Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 15 июля 2025Россия

В России одобрили проект закона о расширении полномочий сотрудников МЧС относительно БПЛА

ГД одобрила проект закона о расширении полномочий МЧС относительно БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о расширении полномочий сотрудников МЧС относительно беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Поправки были приняты на пленарном заседании 15 июля, передает ТАСС.

Проектом закона предлагается наделить сотрудников и работников противопожарной службы, а также работников профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС России правом пресекать движение беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных комплексов.

Уточняется, что сотрудники МЧС смогут подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления дронами, а также оказывать воздействие на их пульты управления.

Как говорится в пояснительной записке, решение принимается в целях защиты населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных работ, тушении пожаров в случае возникновения опасностей, а также восстановлении и поддержании порядка.

Ранее сотрудники ведомственной охраны и транспортной безопасности получили право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, если это необходимо для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Украины подал в отставку

    Белый дом опроверг новость о призывах Трампа бить по Москве

    Лавров заявил о «споткнувшейся» на Украине НАТО

    Темпы дальнейшего роста цен на золото предсказали

    Врач предупредил об опасности холодной воды в жару

    В России с пожизненно осужденного участника РДК взыскали 11,5 миллиона рублей

    Внешность 73-летней звезды «Большого Лебовски» после похудения вызвала споры в сети

    Жительница Москвы нашла в десерте из «ВкусВилла» посторонний предмет

    В российском регионе ввели комендантский час из-за медведей

    В России одобрили проект закона о расширении полномочий сотрудников МЧС относительно БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости