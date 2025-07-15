В России одобрили проект закона о расширении полномочий сотрудников МЧС относительно БПЛА

ГД одобрила проект закона о расширении полномочий МЧС относительно БПЛА

В России депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о расширении полномочий сотрудников МЧС относительно беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Поправки были приняты на пленарном заседании 15 июля, передает ТАСС.

Проектом закона предлагается наделить сотрудников и работников противопожарной службы, а также работников профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС России правом пресекать движение беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных комплексов.

Уточняется, что сотрудники МЧС смогут подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления дронами, а также оказывать воздействие на их пульты управления.

Как говорится в пояснительной записке, решение принимается в целях защиты населения при его эвакуации, проведении аварийно-спасательных работ, тушении пожаров в случае возникновения опасностей, а также восстановлении и поддержании порядка.

Ранее сотрудники ведомственной охраны и транспортной безопасности получили право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, если это необходимо для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов.