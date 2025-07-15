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14:49, 15 июля 2025Культура

Юрий Антонов удивился званию самого высокооплачиваемого артиста России

Юрий Антонов опроверг статус самого высокооплачиваемого артиста России
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов удивился, когда ведущий фестиваля «Славянский базар» представил его как «самого высокооплачиваемого артиста страны». В этом исполнитель признался в беседе с «Абзацем».

Ежегодный фестиваль искусств проводится в белорусском Витебске. Ведущий церемонии, диктор Владимир Березин представил со сцены легендарного исполнителя как «самого богатого артиста России». Он отметил, что сейчас Антонов активно не выступает, однако неплохо зарабатывает на частных мероприятиях.

Антонов опроверг подобные заявления, подчеркнув, что получает стандартную пенсию, а дополнительный доход приносят редкие заказные мероприятия и авторские права.

«Брехня. Я в очереди не стоял, чтобы кого-то обогнать. Владимир Березин — мой хороший знакомый, но это не значит, что ему позволительно говорить такие вещи», — заявил Антонов, отметив, что доходов хватает на жизнь, животных и «угостить хорошим шампанским красивую девушку».

«Абзац» отмечает, что артист проводит пенсию «в окружении целого зоопарка» из десятков видов кошек, птиц, белок и других животных, которым помогает. Антонов продолжает писать музыку в собственной студии в Подмосковье.

В июне Антонов заявил, что не собирается завершать карьеру. Он подчеркнул, что исполнители, в отличие от спортсменов, не должны покидать профессию в определенном возрасте.

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