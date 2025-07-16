Депутат Рады назвал единственный критерий отбора в правительство Украины

Дмитрук назвал подчинение единственным критерием отбора в правительство Украины

Единственным критерием отбора в правительство Украины является подчинение президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью ТАСС.

«Единственный критерий отбора: молчаливое подчинение преступному режиму. Кто готов подписывать любые указы с Банковой (местоположение офиса президента Украины — прим. «Ленты.ру») — тот и будет назначен», — высказался политик.

Дмитрук прокомментировал решения Зеленского и Рады о перестановках в кабинете министров Украины и указал на отсутствие прозрачных процедур или конституционных принципов при назначениях. Он отметил, что кандидаты на должность не проходят общественные слушания. По его мнению, это позволяет коррумпированным чиновникам избежать наказания.

Ранее Рада отправила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в отставку. Как отметила парламентарий Ирина Геращенко, в своем коротком выступлении чиновник не назвал причины своей отставки.