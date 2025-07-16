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18:32, 16 июля 2025Забота о себе

Любителей пляжного отдыха предупредили о риске проблем со здоровьем

El Confidencial: Песок на пляже может привести к проблемам со спиной
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Врачи из Университетской больницы Монклоа предупредили, что у любителей пляжного отдыха могут возникнуть проблемы со спиной. Их слова передает издание El Confidencial.

«Песок является неровной и твердой поверхностью, которая плохо адаптируется к изгибам позвоночника», — пояснили медики. По их словам, если долго лежать на песке, то это приведет к скованности в спине, а ее способность сгибаться и разгибаться существенно ухудшится.

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При этом эксперты подчеркнули, что если спина полностью здорова, то некоторое время человек может лежать на песке без какого-либо дискомфорта. Чтобы снизить нагрузку на позвоночник и избежать рисков, они призвали во время отдыха на пляже положить под шею подушку, а также согнуть колени.

Ранее физиотерапевт Дженнифер Костик-Джонсон рассказала, как сохранить подвижность до старости. Для этого, по ее словам, необходимо регулярно выполнять одно простое упражнение.

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