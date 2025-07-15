Назван простой способ сохранить подвижность до старости

Физиотерапевт Костик-Джонсон посоветовала лечь на пол при сидячей работе

Врач-физиотерапевт Дженнифер Костик-Джонсон назвала простой способ сохранить подвижность и силу до старости. Ее совет приводит HuffPost.

Специалист посоветовала для этого делать простое упражнение: ложиться на пол на живот и несколько минут в таком положении оставаться. Медик подчеркнула, что особенно важно это делать людям с сидячей работой, так как в этом положении расслабляются мышцы таза, которые сильно напрягаются в течение рабочего дня. «Это упражнение растягивает мышцы, расположенные в передней части бедра. Это заставляет поясницу и бедра разгибаться, чего не происходит в другом положении тела», — считает физиотерапевт.

Кроме того, Костик-Джонсон отметила, что упражнение помогает выявить проблемы с любыми суставами. По ее словам, чтобы лечь на пол, нужно задействовать практически все суставы и мышцы. Если в процессе возникает боль или зажатость, то это говорит о необходимости обратиться к врачу.

Физиотерапевт также отметила, что, несмотря на все плюсы, долго лежать на полу без движения нельзя. Она подчеркнула, что любая статичная поза вредит организму. Поэтому она посоветовала в течение дня стараться как можно чаще менять положение тела: работать сидя, затем стоя, делать разминку и выходить на небольшие прогулки.

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