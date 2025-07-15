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15:31, 15 июля 2025Забота о себе

Назван простой способ сохранить подвижность до старости

Физиотерапевт Костик-Джонсон посоветовала лечь на пол при сидячей работе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Врач-физиотерапевт Дженнифер Костик-Джонсон назвала простой способ сохранить подвижность и силу до старости. Ее совет приводит HuffPost.

Специалист посоветовала для этого делать простое упражнение: ложиться на пол на живот и несколько минут в таком положении оставаться. Медик подчеркнула, что особенно важно это делать людям с сидячей работой, так как в этом положении расслабляются мышцы таза, которые сильно напрягаются в течение рабочего дня. «Это упражнение растягивает мышцы, расположенные в передней части бедра. Это заставляет поясницу и бедра разгибаться, чего не происходит в другом положении тела», — считает физиотерапевт.

Кроме того, Костик-Джонсон отметила, что упражнение помогает выявить проблемы с любыми суставами. По ее словам, чтобы лечь на пол, нужно задействовать практически все суставы и мышцы. Если в процессе возникает боль или зажатость, то это говорит о необходимости обратиться к врачу.

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Физиотерапевт также отметила, что, несмотря на все плюсы, долго лежать на полу без движения нельзя. Она подчеркнула, что любая статичная поза вредит организму. Поэтому она посоветовала в течение дня стараться как можно чаще менять положение тела: работать сидя, затем стоя, делать разминку и выходить на небольшие прогулки.

Ранее травматолог-ортопед Роман Шохирев рассказал, что изменения в походке могут говорить о серьезных заболеваниях. По его словам, причиной могут быть артрит, поражения суставов и нервов.

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