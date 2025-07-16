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23:09, 15 июля 2025Россия

Один человек пострадал при взрыве в донецком аэропорту

Мужчина пострадал при подрыве на взрывоопасном предмете в аэропорту Донецка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Гражданский пострадал из-за подрыва взрывоопасного предмета в аэропорту Донецка, где проводились строительные работы. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства Донецкой народной республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина 1979 года рождения является сотрудником компании «Технострой-групп». В сообщении не уточняется характер травм пострадавшего и его состояние.

Кроме того, в течение дня в результате обстрелов ВСУ в Донецке было повреждено два многоквартирных дома. В Енакиево из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона повреждения получили три автомобиля.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники взорвались во дворах двух частных домов.

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