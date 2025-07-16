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10:01, 16 июля 2025Путешествия

Россиянка описала поездку из Адлера в пассажирском поезде словами «табло завешено тряпкой»

Е1: Россиянка пожаловалась на поездку в поезде № 524 из Адлера в Екатеринбург
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Жительница Свердловской области отправилась домой с российского курорта на поезде и пожаловалась на сломанный душ и грязь в вагоне. Своими впечатлениями девушка поделилась с Е1.

Россиянка Екатерина поехала домой пассажирским поездом № 524, следующему по маршруту АдлерЕкатеринбург. Общая стоимость поездки на двоих обошлась девушке около 35 тысяч рублей за верхние полки, при этом цена нижних мест составила бы порядка 42 тысяч.

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Двухдневную поездку она описала словами про дискомфорт за высокую цену. «Самолетом летать не можем по собственным причинам. На поездах ездим 11 лет, но таких условий не встречали давно за такие сумасшедшие деньги. Туалет по расписанию, мыла нет, а табло завешено тряпкой. Соседний вагон вообще из дерева времен СССР», — сообщила екатеринбурженка.

Также девушка отметила, что в ее вагоне оказался сломан душ, кондиционер работает только во время движения состава, а мусор пассажиры вынуждены выбрасывать прямо в унитаз. «При посадке нам даже трап не достали для чемодана, пришлось поднимать и переносить. А проводник слушает музыку, ему ничего не мешает», — поделилась пассажирка.

Ранее жительница Екатеринбурга рассказала, как переночевала в аэропорту Санкт-Петербурга с грудным ребенком на руках. Из-за ограничений на прием и вылет самолетов в Пулково молодая женщина провела на полу воздушной гавани десять часов.

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