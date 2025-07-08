Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:02, 8 июля 2025Путешествия

Желающая попасть домой россиянка с грудным ребенком на руках заночевала в аэропорту

E1: Жительница Екатеринбурга заночевала на полу Пулково с ребенком на руках
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Желающей попасть домой россиянке пришлось заночевать в аэропорту Санкт-Петербурга с грудным ребенком на руках. Об этом жительница Екатеринбурга рассказала Telegram-каналу E1.

Из-за ограничений на прием и вылет самолетов в Пулково молодая женщина с маленьким ребенком провела десять часов на полу в аэропорту. Рейс в Екатеринбург должен был отправиться в час ночи, но был задержан до 11 часов утра.

Материалы по теме:
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024
План «Ковер»: что это такое, кто и зачем закрывает небо над аэропортами
План «Ковер»:что это такое, кто и зачем закрывает небо над аэропортами
7 марта 2024

«Это был какой-то ужас. Чтобы получить горячий ужин, нужно было отстоять километровую очередь. На ребенка еда не была предусмотрена. Дети до двух лет не едят, питаются энергией солнца», — сообщила екатеринбурженка.

Она отметила, что предложение переночевать в гостинице поступило пассажирам только перед самым вылетом.

Ранее толпы сидящих на полу аэропортов россиян, ждущих разрешения на полет, попали на видео. Причиной ограничений на вылеты в Москве и Санкт-Петербурге стали массовые налеты беспилотников ВСУ на российские города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет

    В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram

    Мишустин осмотрел самолет Ил-114-300

    Россиянин попал под удар украинского дрона

    В российском городе захотели ввести новый налог для такси и доставок

    Российский рыбак поймал приносящую удачу рыбу

    Бейонсе выступила на сцене в наряде цветов российского флага

    Российский лыжник высказался о смене гражданства за миллиард долларов

    Руководивший янтарной мафией от имени вора в законе авторитет Колдай отправился на зону

    Раскрыто состояние американского арсенала ракет Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости