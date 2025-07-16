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08:35, 16 июля 2025Россия

В России указали на утрату Украиной права на территориальную целостность

Сенатор Косачев: Украина потеряла право ссылаться на границы 1991 года
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Нарушив положения собственной Декларации о государственном суверенитете, Украина потеряла возможность ссылаться на границы 1991 года и территориальную целостность. Об утрате этих прав заявил в Telegram член Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор заявил, что современная Украина нарушила сразу ряд положений Декларации — принцип всеобщего равенства и свобод вне зависимости от национальности, принцип нейтралитета и три неядерных принципа (не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие).

Он указал, что Декларация являлась единственным правовым основанием для России признавать суверенитет Украины, однако Киев нарушил права русскоязычных граждан, сделал ставку на сближение с НАТО и угрожал создать ядерное оружие.

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«Останься НАТО в границах 1991 года, Украина бы тоже могла остаться в границах 1991 года. Но сейчас это уже история, которая, как известно, не знает сослагательного наклонения», — заявил Косачев и добавил, что СВО продолжится до возвращения Украины к конституционным принципам.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева есть возможность создать «грязную бомбу».

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