Молния ударила в жилой дом под Москвой и вызвала пожар

В Подмосковье в жилом доме случился пожар из-за удара молнии

В Подмосковье молния ударила в жилой дом и вызвала в нем пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в городе Домодедово. По словам очевидцев, в момент возгорания внутри здания находилась пожилая женщина. Однако сосед помог вовремя эвакуировать россиянку. На место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению пламени.

Днем ранее от удара молнии вспыхнул частный дом в поселке Степаньковские дачи в городском округе Клин Московской области. По словам местных жителей, сначала они услышали раскаты грома, а потом увидели, как начался пожар в одном из рядом стоящих домов — в него попала молния. Никого из хозяев в здании не было, никто не пострадал.

До этого молния ударила в жилой дом в московском районе Кунцево. В двухэтажном коттедже начался пожар. О пострадавших информация не уточнялась.

