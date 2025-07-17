Мужчины в камуфляже и с медалями вышли на улицу города России ночью с одной целью

По улицам Екатеринбурга прошли мужчины в камуфляже, с шевронами и медалями

Российские мужчины в камуфляже и с медалями ночью вышли на улицу Екатеринбурга ночью с одной целью — почтить память последнего русского императора Николая II и его семьи, с которыми большевики расправились в подвале Ипатьевского дома 107 лет назад. Видео опубликовало движение «Царский крест» в Telegram.

Судя по кадрам, в крестном ходе приняли участие сотни людей. Россияне, часть из которых носит одежду цвета хаки с шевронами, а часть — казачью форму, прошли по улицам города с иконами, читая молитвы и распевая церковные гимны, акафисты.

РПЦ не признает подлинности останков последнего русского императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и их детей, которые были обнаружены в Поросенковом логе в 1979 году, эксгумированы в 1991-м и с почестями похоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в 1998 году.

В обществе так и не сложилось единого мнения о том, где Романовы обрели последний покой.