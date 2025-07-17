Великобритания поддержала инициативу США по вооружению Украины

Британия поддержала инициативу Трампа по военным поставкам ВСУ по линии НАТО

Лондон поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по военным поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) по линии НАТО, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Его цитирует РИА Новости.

«Великобритания поддерживает этот план, и мы планируем сыграть в нем свою роль в полной мере», — подчеркнул глава британского оборонного ведомства, добавив, что вопрос поставок будет обсуждаться контактной группой в понедельник, 21 июля.

16 июля Трамп заявил, что первые поставки американских комплексов противовоздушной обороны Patriot в рамках сделки с НАТО по вооружению Украины уже начались.