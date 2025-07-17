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20:51, 17 июля 2025Мир

Великобритания поддержала инициативу США по вооружению Украины

Британия поддержала инициативу Трампа по военным поставкам ВСУ по линии НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Лондон поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по военным поставкам Вооруженным силам Украины (ВСУ) по линии НАТО, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Его цитирует РИА Новости.

«Великобритания поддерживает этот план, и мы планируем сыграть в нем свою роль в полной мере», — подчеркнул глава британского оборонного ведомства, добавив, что вопрос поставок будет обсуждаться контактной группой в понедельник, 21 июля.

16 июля Трамп заявил, что первые поставки американских комплексов противовоздушной обороны Patriot в рамках сделки с НАТО по вооружению Украины уже начались.

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