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17:11, 18 июля 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянам рассказали о снижении стоимости авиабилетов на популярный южный курорт

Член РСТ Горин: Авиабилет Москва-Геленджик и обратно можно купить за 30 тысяч
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Evgenii Shabanov / Globallookpress.com

Авиабилет в эконом-класс на прямой рейс Москва-Геленджик и обратно на август можно купить за 30 тысяч рублей, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Об этом специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Помимо старта продаж авиабилетов, мы увидели расширение перевозки. Это сразу привело к снижению цен. Если на старте [открытия продаж] билеты продавались в экономическом классе туда-обратно за 40-50 тысяч рублей, то сейчас такой билет можно купить за 30 тысяч туда-обратно», — рассказал Горин.

Также вице-президент РСТ отметил, что открытие аэропорта Геленджика — это, прежде всего, комфорт и удобство для туристов.

«В год этот курорт посещает свыше четырех миллионов человек. Транспортная логистика была ограничением развития курорта», — заключил он.

Днем 18 июля из Москвы вылетел первый после трехлетнего перерыва самолет в Геленджик. Уточняется, что загрузка рейса составила около 95 процентов. Заняты 175 из 183 кресел.

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