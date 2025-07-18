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05:57, 18 июля 2025Интернет и СМИ

В Китае напомнили о величайшем унижении японской дипломатии от РФ

Baijiahao: Президент России Путин наказал Японию за предложение купить Курилы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал однозначный ответ на попытки Токио вести переговоры с Москвой о приобретении Курильских островов за несоразмерно малую сумму. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Отмечается, что японской стороне законодательно преградили путь для подобных действий.

«Японцы потеряли четыре острова из-за торга с Москвой. В итоге это стало одним из крупнейших провалом в истории японской дипломатии», — подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке в 2026 году запустят морские круизы. Маршруты свяжут Сахалин, Курилы и Камчатку, что даст возможность полюбоваться природной красотой этих прекрасных мест.

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