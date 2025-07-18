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13:07, 18 июля 2025Бывший СССР

Кремль оценил возможность поражения западных военных объектов на Украине

Песков: Россия считает законной целью любые военные объекты на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Россия считает законной целью любые военные объекты на Украине, в том числе и западные в случае их размещения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для наших военных», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о праве Москвы применять оружие против военных объектов государств, которые разрешат применение дальнобойного оружия по российской территории. Он отметил, что речь идет на объектах на территории Украины.

Ранее Захарова пригрозила правом России применить оружие против Германии в случае поставок Taurus Украине. Дипломат добавила, что по сути военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планировании и осуществлении боевых операций.

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