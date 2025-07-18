Кремль оценил возможность поражения западных военных объектов на Украине

Песков: Россия считает законной целью любые военные объекты на Украине

Россия считает законной целью любые военные объекты на Украине, в том числе и западные в случае их размещения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для наших военных», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о праве Москвы применять оружие против военных объектов государств, которые разрешат применение дальнобойного оружия по российской территории. Он отметил, что речь идет на объектах на территории Украины.

Ранее Захарова пригрозила правом России применить оружие против Германии в случае поставок Taurus Украине. Дипломат добавила, что по сути военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планировании и осуществлении боевых операций.