МИД Китая высказался о новых санкциях ЕС против России

МИД Китая о новом пакете ЕС: КНР выступает против односторонних санкций

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь высказался о новом 18-м пакете санкций Европейского союза (ЕС) против России, отметив, что КНР выступает против односторонних ограничений. Его слова передает РИА Новости.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основания в международном праве и санкции Совета безопасности ООН», — отметил Цзянь.

Таким образом представитель МИД прокомментировал данные о том,, что китайские банки попали в санкционные списки в рамках нового пакета.

Ранее постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.