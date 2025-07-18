Мужчина получил сообщение от бывшей любовницы на 14 лет старше него и оказался в тупике

Пользователь Reddit с ником ThrowRAreddit_123 рассказал на портале о том, как получил неожиданное известие от своей бывшей любовницы. Новость ошарашила 22-летнего американца.

«Когда я был помладше, у меня был постоянный секс с женщиной, которая была на 14 лет старше меня, сейчас ей 36. Последние пару раз, когда мы виделись, она снимала с меня презерватив и просила кончить в нее или прижимала меня к себе ногами, уверяя, что она принимает контрацептивы. Помимо секса никакого общения у нас практически не было», — написал автор.

После того как встречи сошли на нет, автор стал встречаться с другой девушкой и в итоге начал жить с ней. Но спустя год после начала этих отношений ему внезапно написала бывшая любовница. Она рассказала парню, что ей удалось забеременеть и даже родить от него.

«Сначала я не поверил, но она прислала мне фотографии малышки, и она очень похожа на меня. Мы встретились, чтобы поговорить, я увидел малышку вблизи и сразу почувствовал, что это мой ребенок. Она прекрасна», — отметил ставший отцом американец.

Теперь он боится рассказывать правду своей нынешней 25-летней девушке, поскольку не знает, как она отнесется к таким новостям. Однако в комментариях многие пользователи заявили, что никакого другого выхода, кроме как рассказать обо все девушке, у автора нет. Многие добавили, что парень, внезапно узнавший о своем отцовстве, ни в чем не виноват перед новой возлюбленной. Некоторые комментаторы также выразили уверенность в том, что бывшая любовница намеренно использовала автора темы, чтобы забеременеть и родить.

Ранее другая пользовательница рассказала о конфликте в семье, вспыхнувшем из-за желания 42-летнего мужа пойти на церемонию прощания с его бывшей любовницей. По словам автора темы, отношения с ней он поддерживал много лет назад, параллельно встречаясь с двумя женщинами.