Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:37, 18 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о противоречивости слов и действий Киева

Депутат Чепа: Слова и действия Киева — это абсолютно разные вещи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Слова и действия Киева — это абсолютно разные вещи, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Они везде говорят, что они готовы к мирным переговорам, но при этом не делают никаких шагов в эту сторону. Они говорили, что они готовы к обмену пленными, но всячески затягивали этот процесс. Поэтому то, что они говорят, и то, что делают — это абсолютно разные вещи. Мы это прекрасно понимали и понимаем. Для нас это не неожиданность», — заявил Чепа.

Задача Киева — затянуть переговорный процесс, затянуть конфликт, чтобы получать дополнительное оружие и деньги и выполнять те задания, которые им диктуют ряд западных стран

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

При этом депутат отметил, что позиция США в вопросе украинского конфликта остается спорной.

«С одной стороны, есть позиция [президента США Дональда] Трампа-миротворца, который обещал решить конфликт за один день, который говорит, что этого конфликта бы не было, если бы был он, а не [экс-президент США Джо] Байден. С другой стороны, мы видим коммерческий интерес групп в США в поставках оружия через продажу. Все это говорит о сложностях продолжения переговорного процесса», — добавил он.

Ранее появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить от американского коллеги Дональда Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk, чтобы столкнуть Россию и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Словакия прекратит блокировку 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Что заставило Братиславу передумать?

    Девственница победила переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду Бонни Блю

    В России заявили о противоречивости слов и действий Киева

    Стало известно о повышении расходов экс-замминистра обороны на дачу после начала СВО

    Вирусолог предостерег от купания в Москве-реке

    В США призвали Трампа осознать положение Украины

    В США допустили отказ от бомбардировщиков B-1B из-за России

    Маск назвал письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну подделкой

    В российском регионе нашли плантацию размером с несколько футбольных полей

    В Киеве выступили с жутким предупреждением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости