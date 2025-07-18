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05:30, 18 июля 2025Россия

Путин изменил порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

Путин изменил регламент проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент России Владимир Путин изменил регламент проверки ссо стороны государственных органов при обнаружении людей, ложно отказавшихся от гражданства Украины. Это затронет граждан РФ, продолжающих пользоваться украинским паспортом, подробности указа приводит ТАСС.

Люди с двойным гражданством Украины и России в 2023 году получили возможность отказаться от гражданства Украины, подав соответствующее заявление. Таким людям с момента признания россиянами запрещено пользоваться правами и обязанностями украинцев, в том числе не пользоваться документами этой страны.

Нарушителей будут проверять в МВД, в случае подтверждения нарушения заявка о нежелании состоять в гражданстве Украины становится недействительной.

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