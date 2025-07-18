Разведка США усомнилась в успехе ударов по ядерным объектам Ирана

WP: США нанесли серьезный ущерб только одному из трех ядерных объектов Ирана

Американская разведка пришла к выводу, что удары США нанесли серьезный ущерб только одному иранскому ядерному объекту — в Фордо. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Мы определенно не можем сказать, что она [ядерная программа Ирана] была уничтожена», — отметил американский чиновник, знакомый с разведывательной оценкой.

Также источник подчеркнул, что объект в Фордо действительно понес ощутимый урон после удара 12 бомб, сброшенных бомбардировщиками B-2. Однако сообщается, что состояние ядерных объектов в Натанзе и Исфахане остается неясным, и их подземные комплексы могли уцелеть.

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называл «основным объектом» операции.