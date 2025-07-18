Солдаты ВСУ стали массово сдаваться в плен в Запорожской и Херсонской областях

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российским войскам в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, украинские военные сдаются, заранее оповещая российские войска по рации перед штурмами. Он добавил, что некоторые солдаты ВСУ выходят на связь с российской стороной для получения инструкции по сдаче в плен из тыловых районов. Источник агентства также сообщил, что большинство украинских военных насильно отправлены на фронт после минимальной подготовки и поэтому не хотят воевать.

Ранее пленный солдат ВСУ Андрей Качур рассказал о бесчеловечных условиях в украинской армии. По его словам, у него семь дней не было доступа к питьевой воде и еде.

До этого стало известно, что британские инструкторы обучали штурму солдат, мобилизованных в ВСУ, всего за 30 минут. Пленный военнослужащий из Львова Петр Климишевский рассказал, что судя по тому, как уверенно инструкторы держали в руках оружие, они были похожи на наемников, отметив общие черты с британским спецназом.