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13:08, 18 июля 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ стали сдаваться в плен в Запорожской и Херсонской областях

Солдаты ВСУ стали массово сдаваться в плен в Запорожской и Херсонской областях
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российским войскам в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, украинские военные сдаются, заранее оповещая российские войска по рации перед штурмами. Он добавил, что некоторые солдаты ВСУ выходят на связь с российской стороной для получения инструкции по сдаче в плен из тыловых районов. Источник агентства также сообщил, что большинство украинских военных насильно отправлены на фронт после минимальной подготовки и поэтому не хотят воевать.

Ранее пленный солдат ВСУ Андрей Качур рассказал о бесчеловечных условиях в украинской армии. По его словам, у него семь дней не было доступа к питьевой воде и еде.

До этого стало известно, что британские инструкторы обучали штурму солдат, мобилизованных в ВСУ, всего за 30 минут. Пленный военнослужащий из Львова Петр Климишевский рассказал, что судя по тому, как уверенно инструкторы держали в руках оружие, они были похожи на наемников, отметив общие черты с британским спецназом.

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