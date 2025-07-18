Пленный боец ВСУ рассказал о бесчеловечных условиях в украинской армии

Пленный боец ВСУ Качур рассказал, что сидел на позиции без еды и воды

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Качур сидел на позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО) без еды и воды. О бесчеловечных условиях в украинской армии военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

«Три дня нет воды, потом четыре дня нет воды, пять дней нет, семь дней нет воды — ни воды, ни еды. У нас лежал хлеб, который уже грибами зарос, и вода — дождь идет, мы собираем», — рассказал Качур.

Он подчеркнул, что нахождение на поле боя не похоже на учебную часть. Пленный подчеркнул, что из-за постоянных атак дронов он практически не использовал стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что пленный боец ВСУ Петр Климишевский, работавший курьером, был мобилизован во Львове в момент доставки круассанов.