В России в 20 раз выросли штрафы для автомобилистов за одно нарушение

Шкуматов: Штраф за отказ остановиться по требованию ДПС вырос до 10 тысяч рублей

Штрафы для автомобилистов за отказ остановиться по требованию инспектора ДПС выросли практически в 20 раз. Об этом напомнил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководителя рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова с РИА Новости.

По его словам, с 18 июля проигнорировавшим правоохранителей водителям придется заплатить вместо 500-800 рублей до 7-10 тысяч рублей. Наказание ужесточили в связи с тем, что среди нарушителей часто оказывались нетрезвые россияне под действием алкоголя или наркотиков, пояснил Шкуматов. «И такие водители отлично понимали: если они остановятся — их ждет не просто разговор с инспектором, а реальный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. А если не остановятся — всего лишь 500 рублей», — рассказал автоэксперт.

Он подчеркнул, что речь идет не просто о нарушении, а системной угрозе безопасности на дорогах, так как часто отказ остановиться приводит к погоням с авариями и причинением вреда другим автомобилистам. Именно это, считает Шкуматов, и стало ключевым аргументом для увеличения размера штрафа.

Ранее в России вступили в силу ограничения на использование иностранных водительских прав. Запрет распространяется как на иностранцев с видом на жительство или получивших гражданство, так и на граждан России. Штраф для нарушителей составит от 5 до 15 тысяч рублей.