Жители подмосковного города сообщили о звуках взрывов

Жители подмосковных Бронниц слышали не менее пяти взрывов

Жители подмосковных Бронниц сообщили, что слышали минимум пять звуков, похожих на взрывы. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

По информации издания, в городе работают средства противовоздушной обороны, которые сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Власти эти данные не подтверждали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых дронах, направлявшихся, по его словам, в сторону столицы. Районы падения обломков градоначальник не назвал.

До этого Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 18 июля в Московском регионе 10 беспилотников ВСУ. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об 11 дронах, сбитых в Домодедово, Красногорске, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Можайске. Пострадавших нет, однако оказались повреждены частные дома.