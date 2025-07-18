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14:10, 18 июля 2025Россия

Жители подмосковного города сообщили о звуках взрывов

Жители подмосковных Бронниц слышали не менее пяти взрывов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кузнецов / Фотобанк Лори

Жители подмосковных Бронниц сообщили, что слышали минимум пять звуков, похожих на взрывы. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

По информации издания, в городе работают средства противовоздушной обороны, которые сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Власти эти данные не подтверждали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых дронах, направлявшихся, по его словам, в сторону столицы. Районы падения обломков градоначальник не назвал.

До этого Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 18 июля в Московском регионе 10 беспилотников ВСУ. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об 11 дронах, сбитых в Домодедово, Красногорске, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Можайске. Пострадавших нет, однако оказались повреждены частные дома.

ЖЗЛ
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