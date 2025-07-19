Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии

Евросоюз (ЕС) расширил санкционный список против Белоруссии и включил в него восемь юридических лиц. Об стало известно из заявления Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале ЕС.

«Учитывая серьезность ситуации, восемь юридических лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, (...) на которые распространяются ограничительные меры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под санкции попали предприятие «Белвнешпромсервис», завод «Легмаш», КБ «Беспилотные вертолеты», НТЦ «ЛЭМТ», а также ООО «Лазерные приборы и технологии».

18 июля постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.