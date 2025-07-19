Москвичей предупредили о грозе

МЧС: В столице в субботу ожидаются ливень и сильный ветер

Москвичей предупредили о дожде и грозе в субботу, 19 июля. Об ухудшении погоды сообщили в главном управлении МЧС по Москве в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Кратковременный дождь, местами ливень ожидаются в период с 13 часов и до конца суток. В отдельных районах прогнозируется гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В связи с опасной погодой москвичей призвали быть внимательными и острожными, особенно при управлении автомобилями. Водителям посоветовали парковать машины в безопасных местах, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву впервые пришли тропические ливни. Это связано с изменениями климата — еще пять лет назад осадки в 60 миллиметров за час предсказать было невозможно.