Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:07, 19 июля 2025Мир

Появилась информация о россиянах на борту потерпевшего крушение судна во Вьетнаме

Россиян не было среди пассажиров потерпевшего крушение судна во Вьетнаме
Андрей Шеньшаков

Фото: Hu Jiali / XinHua / Globallookpress.com

Граждан России не было на потерпевшем крушение туристическом судне во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Известно, что, по предварительным данным, туристов из РФ нет среди пострадавших в результате трагедии, жертвами которой стали 28 человек.

Ранее появилась информация о крушении прогулочного судна во Вьетнаме во время непогоды. Инцидент произошел в бухте Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря. На борту судна находились 53 человека, включая 48 туристов и 5 членов экипажа. Причиной происшествия стали грозы с сильным ветром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

    «Это больше похоже на анекдоты». Развенчан главный миф о покупке автомобиля в СССР. Как на этом делались целые состояния?

    Временно ограничили работу еще одного российского аэропорта

    ЕС втайне начал готовить запрет бензиновых авто

    Зеленского уличили в хитрости в отношении Трампа

    Появились кадры крушения судна с туристами во Вьетнаме

    Мухи оказались возможными переносчиками птичьего гриппа

    «Локомотив» разгромил новичка РПЛ

    Появилась информация о россиянах на борту потерпевшего крушение судна во Вьетнаме

    Алиев оценил перспективы подписания мира между Арменией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости