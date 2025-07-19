Появилась информация о россиянах на борту потерпевшего крушение судна во Вьетнаме

Россиян не было среди пассажиров потерпевшего крушение судна во Вьетнаме

Граждан России не было на потерпевшем крушение туристическом судне во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Известно, что, по предварительным данным, туристов из РФ нет среди пострадавших в результате трагедии, жертвами которой стали 28 человек.

Ранее появилась информация о крушении прогулочного судна во Вьетнаме во время непогоды. Инцидент произошел в бухте Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря. На борту судна находились 53 человека, включая 48 туристов и 5 членов экипажа. Причиной происшествия стали грозы с сильным ветром.