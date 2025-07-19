Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:39, 19 июля 2025Путешествия

Росавиация проверит Turkish Airlines из-за задержек рейсов

Росавиация проведет проверку Turkish Airlines из-за задержек рейсов 18 июля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Росавиация проведет проверку авиакомпании Turkish Airlines по вопросу соблюдения прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны 18 июля. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Как отметил Кореняко, российские авиационные власти выясняют обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса, который должен был вылететь из московского Внуково в турецкий Бодрум.

«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России», — отметил представитель Росавиации.

Он отметил, что сейчас рассматривается вариант уменьшения количества рейсов, которые турецкий перевозчик выполняет сверх установленных соглашений между двумя странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Войска отбили массированный налет украинских дронов на Москву. При отражении атаки задействовали истребители

    В Госдуме назвали безрассудством новые санкции Евросоюза

    Свитер Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы в Торонто

    В рядах ВСУ сформировали отряд мексиканских наемников

    Названный Путиным хитрюгой работник предложил проект льготной ипотеки

    Депутат Рады ответил на сообщения о планах США по свержению Зеленского

    Семьи погибших военных ВСУ бросили на произвол судьбы

    Россиян предупредили о риске спорта в жару

    Боец ВСУ решил воевать за Россию после спасения от обстрела со стороны Украины

    Самая сексуальная спортсменка мира показала работу со штангой в коротких шортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости