Росавиация проверит Turkish Airlines из-за задержек рейсов

Росавиация проведет проверку авиакомпании Turkish Airlines по вопросу соблюдения прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны 18 июля. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Как отметил Кореняко, российские авиационные власти выясняют обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса, который должен был вылететь из московского Внуково в турецкий Бодрум.
«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России», — отметил представитель Росавиации.
Он отметил, что сейчас рассматривается вариант уменьшения количества рейсов, которые турецкий перевозчик выполняет сверх установленных соглашений между двумя странами.