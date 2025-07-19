Росавиация проверит Turkish Airlines из-за задержек рейсов

Росавиация проведет проверку Turkish Airlines из-за задержек рейсов 18 июля

Росавиация проведет проверку авиакомпании Turkish Airlines по вопросу соблюдения прав пассажиров, чьи рейсы были задержаны 18 июля. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Как отметил Кореняко, российские авиационные власти выясняют обстоятельства, приведшие к ситуации с пассажирами рейса, который должен был вылететь из московского Внуково в турецкий Бодрум.

«В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России», — отметил представитель Росавиации.

Он отметил, что сейчас рассматривается вариант уменьшения количества рейсов, которые турецкий перевозчик выполняет сверх установленных соглашений между двумя странами.