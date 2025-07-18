Рейс Turkish Airlines из Москвы в Анталью отменили после 10 часов ожидания

Россиянам отменили рейс в Турцию после 10 часов ожидания из-за атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пассажиры Turkish Airlines должны были улететь в Анталью из аэропорта Внуково ночью 18 июля. Однако из-за налета украинских дронов отправление стали переносить раз в час. Только в 6:30 вылет отменили вообще.

В итоге россияне впустую прождали 8-10 часов. Сейчас они находятся в пункте досмотра, и их не выпускают из аэропорта. «Женщина упала в обморок, лежит на полу, но врач не приходит уже 30 минут», — рассказали очевидцы.

Аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов около 1:10 18 июля. Накануне вечером ограничения на полеты также вводились в Домодедово и Жуковском.