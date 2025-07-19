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07:36, 19 июля 2025Россия

Россиянам напомнили об изменениях противопоказаний к управлению автомобилем

Депутат Огуль напомнил об изменениях противопоказаний к управлению автомобилем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

С 1 сентября в России будет обновлён список медицинских противопоказаний для управления автомобилем. В этот перечень, в частности, войдут общие нарушения психологического развития, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Так, в перечень противопоказаний добавили общие расстройства психологического развития, к которым, к примеру, относится аутизм», — отметил он.

По его мнению, это обновление кажется разумным и обоснованным, поскольку такие расстройства могут значительно сказываться на способности человека безопасно управлять автомобилем.

Ранее автоэксперт Егор Васильев предупредил россиян о том, что покупка новых недорогих машин сопряжена с рядом рисков. Например, дешевых автомобилей может не быть в наличии у дилера, и доставка транспортного средства может затянуться на месяцы.

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