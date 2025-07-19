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03:58, 19 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о возможной смерти военнослужащего ВСУ от пыток СБУ

ТАСС: Вернувшийся из плена солдат ВСУ мог умереть от пыток СБУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был взят в плен российскими войсками, а затем вернувшийся на Украину в рамках обмена пленными, пропал. Он мог умереть от пыток сотрудниками Службы безопасности республики (СБУ), сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Родственники солдата 1-й отдельной танковой бригады сообщили, что военнослужащий бригады Хмыль А. В. пропал без вести после возвращения на Украину», — говорится в сообщении.

Представители силовых структур отмечают, что, вероятнее всего, боец отказался вновь вступать в ряды ВСУ и возвращаться на фронт, в результате чего СБУ прибегли к пыткам в отношении него, которые солдат не пережил.

Ранее пленный боец ВСУ Антон Молчанович рассказал о бывшем командире, пытавшем солдат.

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