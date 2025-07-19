В России за несколько часов уничтожили 14 украинских беспилотников

В период с 11:30 до 15:00 мск 19 июля дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в официальном Telegram‑канале Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, восемь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, еще четыре — в воздушном пространстве Московского региона. Кроме того, по одному БПЛА было уничтожено над Тверской и Калужской областями.
Ранее стали известны последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область. Из-за падения обломков загорелись частные дома и хозяйственные постройки, одна женщина получила ранения и находится в больнице в состоянии средней тяжести.