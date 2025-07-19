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16:16, 19 июля 2025Россия

В России за несколько часов уничтожили 14 украинских беспилотников

Средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников за полдня
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В период с 11:30 до 15:00 мск 19 июля дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в официальном Telegram‑канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, восемь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, еще четыре — в воздушном пространстве Московского региона. Кроме того, по одному БПЛА было уничтожено над Тверской и Калужской областями.

Ранее стали известны последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область. Из-за падения обломков загорелись частные дома и хозяйственные постройки, одна женщина получила ранения и находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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