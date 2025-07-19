Врач рассказала об изменениях во время овуляции у женщин

Врач Чархифалакян: У женщин во время овуляции возможны перепады в настроении

Во время овуляции не только репродуктивная, но и нервная система женщины переживает выраженные изменения, предупредила руководитель Клиники гинекологии и онкогинекологии Европейского Медицинского Центра (EMC) Аревик Чархифалакян. Об изменениях в самочувствии в этот период она рассказала «Ленте.ру».

Врач заявила, что во время овуляции женщины становятся особенно чувствительными к феромонам и лучше распознают мужские запахи. Кроме того, по ее словам, из-за гормональных колебаний возможны эмоциональные всплески и перепады в настроении.

Также овуляция сказывается и на физиологии женщины, уточнила Чархифалакян. «В этот период цикла из-за гормональных изменений температура тела немного возрастает (на 0,3-0,5 градуса). Также могут появиться так называемые овуляторные боли внизу живота, чаще с одной стороны. Это происходит из-за раздражения брюшины при выходе яйцеклетки», — пояснила она. Кроме того, под влиянием гормонов молочные железы могут набухать, добавила гинеколог.

Ранее гинеколог Татьяна Гвоздикова объяснила повышение либидо во время овуляции. По ее словам, сексуальное желание в этот период становится сильнее из-за гормонов.