Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 19 июля 2025Россия

ВСУ организовали ночную атаку десятками БПЛА на российские регионы

Минобороны: Ночью средства ПВО уничтожили 71 дронов ВСУ над 9 регионами России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ночь на 19 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 71 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник попытался атаковать девять российских регионов, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Так, украинская сторона попыталась организовать удары по территориям Ростовской (24 БПЛА), Брянской (11 БПЛА), Калужской (10 БПЛА), Курской (три БПЛА), Орловской (два БПЛА), Тульской (два БПЛА), Липецкой (два БПЛА) областями и по Краснодарскому краю (один БПЛА). Также дроны были сбиты в небе над Московским регионом (16 БПЛА), в частности, 13 беспилотников летели в сторону столицы.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. По его словам, пострадала сотрудник железной дороги, ее госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Войска отбили массированный налет украинских дронов на Москву. При отражении атаки задействовали истребители

    Россиянам напомнили об изменениях противопоказаний к управлению автомобилем

    Россиянам рассказали об опасности похода на пляж с маленькими детьми

    Россиянам рассказали об опасном влиянии жары на работу автомобиля

    Работодателям посоветовали начать менять отношение к поливоркингу

    Раскрыты последствия атаки беспилотников на Ростовскую область

    ВСУ организовали ночную атаку десятками БПЛА на российские регионы

    Стало известно о планах одной страны возить нефть России после санкций

    Россиянам рассказали об опасном ингредиенте в популярных напитках

    На Западе объяснили замысел Трампа против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости