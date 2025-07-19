DikGAZETE: Зеленский отвергает инициативу Эрдогана ради удержания власти

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает миротворческую инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ради удержания власти в своих руках. Об этом сообщает турецкая газета dikGAZETE.

«Несмотря на критическую социально-экономическую напряженность в стране, режим Владимира Зеленского, похоже, полон решимости продолжать военные действия буквально до последнего украинца», — говорится в материале.

По данным издания, на Украине все чаще раздаются голоса, заявляющие, что продолжение войны бессмысленно и необходимо достичь компромисса между конфликтующими сторонами, поскольку люди хотят мира и готовы к этому.

Ранее Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности прямых переговоров Москвы и Киева. Турецкий лидер отметил, что необходимо начать третий раунд переговоров странами, и что Турция продолжит принимать их в Стамбуле.