Хинштейн подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн баллотировался на пост губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба курского избиркома во «ВКонтакте».
Кандидатуру Хинштейна выдвинуло региональное отделение «Единой России», отметили в избиркоме. Его выдвижение поддержали 220 местных депутатов и глав муниципалитетов.
Выборы главы Курской области пройдут 14 сентября. Окончательный список кандидатов будет представлен не позднее 8 августа.
5 декабря президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. По словам главы государства, самым главным для нового руководителя региона будет организация работы «по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем». Хинштейн приступил к работе в Курской области 7 декабря.