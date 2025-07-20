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13:55, 20 июля 2025Россия

Хинштейн подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Курской области

Хинштейн баллотировался на пост губернатора Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врио главы Курской области Александр Хинштейн баллотировался на пост губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба курского избиркома во «ВКонтакте».

Кандидатуру Хинштейна выдвинуло региональное отделение «Единой России», отметили в избиркоме. Его выдвижение поддержали 220 местных депутатов и глав муниципалитетов.

Выборы главы Курской области пройдут 14 сентября. Окончательный список кандидатов будет представлен не позднее 8 августа.

5 декабря президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. По словам главы государства, самым главным для нового руководителя региона будет организация работы «по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем». Хинштейн приступил к работе в Курской области 7 декабря.

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