Хинштейн подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Курской области

Хинштейн баллотировался на пост губернатора Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн баллотировался на пост губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба курского избиркома во «ВКонтакте».

Кандидатуру Хинштейна выдвинуло региональное отделение «Единой России», отметили в избиркоме. Его выдвижение поддержали 220 местных депутатов и глав муниципалитетов.

Выборы главы Курской области пройдут 14 сентября. Окончательный список кандидатов будет представлен не позднее 8 августа.

5 декабря президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. По словам главы государства, самым главным для нового руководителя региона будет организация работы «по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем». Хинштейн приступил к работе в Курской области 7 декабря.