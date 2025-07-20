Миллиардные доходы российской телеведущей объяснили

Юрист Хаминский: Прибыль связанных с Высоцкой юрлиц превысила 5 млрд рублей

Выручка юрлиц, в которых принимает участие телеведущая Юлия Высоцкая, по итогам прошлого года достигла 139 миллиардов рублей. При этом их прибыль за тот же период оказалась выше 5 миллиардов рублей, заявил юрист Александр Хаминский, слова которого приводит NEWS.ru.

Ключевой объем выручки обеспечили компании аптечного сегмента, указал Хаминский. Он напомнил, что в информационном поле фигурировали сведения о возможном внесении супругом Высоцкой Андреем Кончаловским до 2 миллионов долларов в бизнес, связанный с фармрынком.

Вдобавок Хаминский обратил внимание на единообразную структуру собственности этих компаний: их минимальный уставный капитал составляет 10 тысяч рублей, а доля самой телеведущей зафиксирована на уровне 25 процентов. Миноритарные инвесторы, привносящие в бизнес свою медийность и лояльность зрителей, часто фиксируют свою долю на таком уровне, добавил юрист. За основным собственником при этом остается право на принятие ключевых решений.

Размер выручки же напрямую зависит от масштаба, заметил собеседник издания. Данная сеть занимает четвертое место на рынке, а объединение брендов «Едим дома!» и концепции Wellness в аптечный формат позволили привлечь новую аудиторию, подчеркнул он.

Ранее Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Высоцкой удалось заработать больше десяти миллиардов рублей благодаря принадлежащему ей аптечному холдингу. В его состав входят ООО «Вербена», ООО «Олимп», ООО «Аптека №59», ООО «Ронна» и ООО «Заботливая аптека». Одна из связанных с ней фармкомпаний вдобавок выиграла судебный спор, благодаря чему ее прибыль увеличилась на 365 тысяч рублей.

