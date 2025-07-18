Российская актриса заработала миллиарды рублей на лекарствах

«Звездач»: Юлия Высоцкая смогла заработать 10 миллиардов рублей на медикаментах

Бизнес известной телеведущей Юлии Высоцкой обеспечил ей прибыль в миллиарды рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По его информации, Высоцкая смогла заработать больше десяти миллиардов рублей за счет принадлежащего ей аптечного холдинга, в который входят ООО «Вербена», ООО «Олимп», ООО «Аптека №59», ООО «Ронна», ООО «Заботливая аптека». Также оказалось, что ее ООО «Неофарм Тверь» одержало победу в одном судебном процессе, которая принесла ему 365 тысяч рублей.

В начале марта сообщалось, что Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома». Такое решение ей будто бы пришлось принять из-за убытков. Однако вскоре в этой компании опровергли сообщения о продаже и назвали заведомо ложными сообщения о сделке. Оказалось, что телеведущая не оставляла свои проекты и не выходила их них, а также продолжила вести свой бизнес в России.