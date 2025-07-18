Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:32, 18 июля 2025Экономика

Российская актриса заработала миллиарды рублей на лекарствах

«Звездач»: Юлия Высоцкая смогла заработать 10 миллиардов рублей на медикаментах
Кирилл Луцюк
Юлия Высоцкая

Юлия Высоцкая . Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бизнес известной телеведущей Юлии Высоцкой обеспечил ей прибыль в миллиарды рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По его информации, Высоцкая смогла заработать больше десяти миллиардов рублей за счет принадлежащего ей аптечного холдинга, в который входят ООО «Вербена», ООО «Олимп», ООО «Аптека №59», ООО «Ронна», ООО «Заботливая аптека». Также оказалось, что ее ООО «Неофарм Тверь» одержало победу в одном судебном процессе, которая принесла ему 365 тысяч рублей.

В начале марта сообщалось, что Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома». Такое решение ей будто бы пришлось принять из-за убытков. Однако вскоре в этой компании опровергли сообщения о продаже и назвали заведомо ложными сообщения о сделке. Оказалось, что телеведущая не оставляла свои проекты и не выходила их них, а также продолжила вести свой бизнес в России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто условие Трампа по поставкам оружия Украине

    Известная певица задумала переделать жилье

    Артемий Лебедев назвал способ изменить мнение украинцев о России

    Известный актер решил избавиться от жилья в США

    Ученые в России начали пересаживать сердца без их остановки

    В российском городе дети облили бензином кошку и подожгли

    В США назвали лучший боевой самолет России

    Дерипаска подал иск к журналистам изданий-иноагентов

    Жена Александра Петрова показала фигуру в откровенном наряде спустя три месяца после родов

    Российская актриса заработала миллиарды рублей на лекарствах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости