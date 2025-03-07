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18:50, 7 марта 2025Экономика

В компании Юлии Высоцкой отреагировали на слухи о ее уходе

В компании «Едим дома!» опровергли слухи об уходе Юлии Высоцкой
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В компании «Едим дома!» опровергли сообщения о продаже Юлией Высоцкой своего бизнеса. Об этом сообщает официальный Telegram-канал российской актрисы и телеведущей.

Ранее информацию о продаже Высоцкой своих кулинарных студий и закусочных опубликовал Mash. Тогда же отмечалось, что подобное решение актриса приняла из-за растущих убытков. Телеведущая якобы вышла из ООО «Ритейл», которая занималась ее франшизой.

В компании «Едим дома!» назвали публикацию Mash «заведомо лживой» и призвали не вводить людей в заблуждение. Там отметили, что телеведущая не оставляла свои проекты и не выходила их них. В компании подчеркнули, что Высоцкая продолжает вести свой бизнес в России. Более того, в 2025 году планируется расширение деятельности. До конца декабря актриса планирует открыть одну кулинарную студию в Санкт-Петербурге и еще две в Москве.

На этом фоне компания «Едим дома!» не стала исключать подачи иска против Mash из-за распространения «открытой клеветы», порочащей деловую репутацию. «Если Mash хочет добиться иска о защите деловой репутации, то эта цель достигнута», — заключается в сообщении.

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