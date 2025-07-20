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15:37, 20 июля 2025Мир

Появились кадры c горящего в Индонезии пассажирского парома

Опубликованы кадры с прыгающими в воду из-за пожара на пароме в Индонезии людьми
Лилиана Набиуллина (редактор)

Кадр: The Sun

Появились кадры с горящего у берегов Индонезии пассажирского парома KM Barcelona VA. Их опубликовало издание The Sun.

На снимках видно, что конструкция судна охвачена пламенем, а в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Некоторые пассажиры (всего на судне их было 280) запечатлены в момент прыжка в воду, кто-то уже держится на плаву.

Уточняется, что кадры сделаны благодаря Абдул Рахмаду Агу, который запустил прямую трансляцию происходящего в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В ней он попросил о помощи и рассказал, что на борту горящего судна все еще остается много людей.

На одном из снимков, опубликованных изданием, видно самого Рахмада Агу в спасательном жилете. Он удерживает и успокаивает плывущего рядом с ним ребенка.

По словам сотрудника местного поисково-спасательного управления Вери Ариянто, на данный момент известно о трех погибших и почти 150 спасенных пассажирах. Еще 130 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее прогулочное судно с пассажирами потерпело крушение во Вьетнаме. Причиной происшествия стали грозы с сильным ветром. Издание SCMP сообщало о 27 погибших.

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