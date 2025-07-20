Россиянка получила ранение при взрыве дрона ВСУ

В Белгородской области рядом с женщиной взорвался дрон

В Белгородской области рядом с женщиной взорвался дрон. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

ЧП произошло в приграничном городе Шебекино. Россиянка находилась неподалеку от дороги, при ударе о которую сдетонировал беспилотник.

Несмотря на полученные травмы, потерпевшая обратилась в больницу самостоятельно. Врачи диагностировали у нее баротравму и сотрясение головного мозга.

Ране 20 июля Шебекино подверглось еще одной атаке со стороны Украины. Минно-взрывную травму получил мирный житель.