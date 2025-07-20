Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:38, 20 июля 2025Россия

Россиянка получила ранение при взрыве дрона ВСУ

В Белгородской области рядом с женщиной взорвался дрон
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В Белгородской области рядом с женщиной взорвался дрон. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

ЧП произошло в приграничном городе Шебекино. Россиянка находилась неподалеку от дороги, при ударе о которую сдетонировал беспилотник.

Несмотря на полученные травмы, потерпевшая обратилась в больницу самостоятельно. Врачи диагностировали у нее баротравму и сотрясение головного мозга.

Ране 20 июля Шебекино подверглось еще одной атаке со стороны Украины. Минно-взрывную травму получил мирный житель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска подошли к одному из крупнейших угольных предприятий Украины

    Такер Карлсон похвалил Путина

    Туристам посоветовали изучить альтернативные маршруты в Крым из-за пробки

    Россиянка получила ранение при взрыве дрона ВСУ

    Появились кадры c горящего в Индонезии пассажирского парома

    Готовых заплатить ради поступления на бюджет абитуриентов предупредили о мошенниках

    Футболисты «Динамо» вернутся в Махачкалу разными рейсами из-за атаки БПЛА

    Над российским регионом уничтожили 13 беспилотников ВСУ

    В Госдуме исключили полный запрет на использование VPN

    Москвичам предрекли грозу и сильный ветер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости