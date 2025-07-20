Местный житель ранен в Белгородской области в результате обстрела ВСУ

Гладков: В Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель

В Шебекино в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен мирный житель. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, рваными ранами головы, живота и рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в результате атаки поврежден дом, перебита газовая труба, а также разрушена стена надворной постройки.

Ранее Минобороны сообщило, что противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ над регионами России. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 38 беспилотников.