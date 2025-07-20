Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:32, 20 июля 2025Ценности

Стилист назвала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

Стилист Клэр Холл: Брюки с боковой молнией скроют выпирающий живот
Мария Винар

Фото: Freepik

Стилист Клэр Холл назвала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

В первую очередь специалист обратила внимание на корректирующее белье. По ее мнению, идеальным вариантом станут утягивающие колготки и шорты с высокой талией.

Кроме того, Холл посоветовала при создании образа делать акценты на других частях тела — например, на плечах. Вдобавок она призвала отказаться от узких джинсов, поскольку они подчеркивают выпирающий живот. Вместо них лучше выбрать брюки с широкими штанинами с боковой молнией.

Помимо этого, эксперт предложила присмотреться к плиссированным юбкам А-силуэта, кофтам с оборками или вещам с баской над линией талии. Также она порекомендовала выбирать одежду на размер больше.

В заключение собеседница издания дала несколько советов по покупке купальников. Cкрыть выпирающий живот помогут бикини, у которых плавки имеют высокую посадку и V-образный вырез.

В июне общественная организация «Сорок сороков» обратилась в комитет Госдумы по промышленности и торговле с целью обязать шить одежду для женщин с пышными формами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО планирует перевести на военные рельсы крупнейший порт Европы. Чем это обернется для России?

    Слуцкий высказался о вотуме недоверия фон дер Ляйен

    Уничтожен летевший на Москву беспилотник

    Путин встретился со старшим советником верховного лидера Ирана

    Социальное учреждение загорелось в российском регионе

    Российские туристы остались без электричества из-за шторма в Таиланде

    Нетаньяху съел испорченную пищу и поплатился

    Стилист назвала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

    Бывшему замглавы Минобороны собрались предъявить новые обвинения

    Россиянин влюбился во встреченную у храма девушку и потратил восемь лет на ее поиски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости