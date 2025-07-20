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21:19, 20 июля 2025Бывший СССР

Зеленский пригрозил продолжить удары вглубь России

Зеленский выслушал доклад Сырского и пригрозил продолжить удары вглубь России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и пригрозил продолжить удары вглубь России, отметив их «частоту и эффективность». Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Главком доложил и о наших дальнобойных ударах, в частности частоте и эффективности дипстрайков (...) Также Главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины в эти дни прорабатывают все запросы на дополнительное финансирование производства и поставок дронов», — написал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что также обсудил с Сырским ситуацию в Сумской области. Зеленский поблагодарил бойцов ВСУ «за полное выполнение поставленных задач», не сообщив других подробностей.

7 июля Минобороны России отчиталось, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Военные две недели тайно базировались на подступах к селу перед началом штурма.

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