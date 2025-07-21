Армия России уничтожила две группы ВСУ в Днепропетровской области

ТАСС: ВС России уничтожили две группы ВСУ в Днепропетровской области

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две группы украинских солдат в Днепропетровской области при помощи БПЛА. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«В Январском наши операторы БПЛА зафиксировали движение пехоты противника. Как оказалось, две группы солдат пытались покинуть село на бронетехнике», — передает агентство слова источника.

Отмечается, что техника была уничтожена вместе с десантом в количестве 15 человек с помощью FPV-дронов.

Ранее стало известно, что российские FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» («КВН») уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму более двух миллиардов долларов.