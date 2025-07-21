Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в бюстгальтере и пижаме

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в бюстгальтере и пижаме

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица позировала на фото в белой пижаме в полоску, состоящей из свободных штанов и рубашки с длинными рукавами. При этом последнюю она расстегнула, демонстрируя рельефный пресс.

В то же время знаменитость надела бюстгальтер из аналогичной ткани. Образ Хоск дополнили крупные серьги, собранные волосы и макияж в нейтральных тонах.

Ранее в июле бывший «ангел» Victoria's Secret разместила фото в откровенном платье без бюстгальтера. Модель Эльза Хоск предстала перед камерой в лазурном изделии с черной окантовкой вдоль глубокого выреза на груди.