Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила фото в откровенном платье без бюстгальтера

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск разместила фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица предстала перед камерой в лазурном платье с черной окантовкой вдоль глубокого выреза на груди. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя оголенную грудь. Образ украсили многочисленные украшения в виде ожерелья и цепочки с кулоном.

Ранее в июне бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в микрошортах. Манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в белом костюме, состоящем из свитшота и укороченного низа.