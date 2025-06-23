Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в микрошортах

Топ-модель Эльза Хоск показала фото в белых микрошортах

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в белом костюме, состоящем из свитшота и микрошортов. При этом звезда продемонстрировала стройные ноги.

В качестве обуви она выбрала черные вьетнамки. Образ завершили массивная сумка и солнцезащитные очки.

Ранее в июне бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась прессом на фото в бюстгальтере. Модель Эльза Хоск разместила фото, на котором позировала на улице в светлых штанах с черным поясом и белом тканевом нижнем белье.