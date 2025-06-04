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08:09, 4 июня 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась прессом на фото в бюстгальтере

Топ-модель Эльза Хоск похвасталась прессом на откровенном фото в бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила фото, на котором позировала на улице в светлых штанах с черным поясом и белом тканевом бюстгальтере с мягкой чашкой. Поверх него звезда надела черный оверсайз-пиджак. При этом она продемонстрировала рельефный пресс.

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В качестве аксессуаров модель выбрала сумку и солнцезащитные очки. Завершили образ вьетнамки в тон.

Ранее бывший «ангел» Victoria's Secret разместила фото в красном купальнике.

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