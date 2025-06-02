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12:56, 2 июня 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret разместила фото в красном купальнике

Шведская топ-модель Эльза Хоск разместила фото в красном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск разместила фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в ярко-красном раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера. При этом знаменитость продемонстрировала стройную фигуру с кубиками пресса.

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Образ дополнили босоножки на высоких каблуках и два массивных браслета. Укладка с крупными локонами и мейкап завершили внешний вид модели.

В мае бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес. Модель Эльза Хоск предстала на размещенном снимке в белых трусах и черных босоножках на шпильке.

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